日本サッカー協会(JFA)は10日、AFC U20アジアカップに臨むU-20日本代表の選手背番号を発表した。10番は予選に続いてMF大関友翔(川崎F)が背負う。FW高岡伶颯(日章学園高)は20番、MFニック・シュミット(ザンクト・パウリU-19/ドイツ)は22番に決まった。日本は今月14日にU-20タイ代表とグループリーグの初戦を戦い、同17日にU-20シリア代表、同20日にU-20韓国代表と対戦する。以下、U-20日本代表メンバー■スタッフ▽団長山本昌