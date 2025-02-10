ベルテックス静岡は2月10日、サイモン拓海が「FIBAアジアカップ2025 予選」Window3に向けたグアム代表（FIBAランキング85位）に選出されたことを発表した。 サイモンは190センチ81キロのシューティングガード。サンタクララ大学出身で、2022－23シーズンに信州ブレイブウォリアーズでキャリアを始めると、静岡に加入した2024－25シーズンは第21節終了時点で1試合平均6.1得点2.4