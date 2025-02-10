EFLチャンピオンシップ(2部相当)最下位のプリマスが9日、FAカップ4回戦でプレミアリーグ首位のリバプールを1-0で破る番狂せを演じた。勝利を導いたのは、先月就任したばかりのミロン・ムスリッチ監督だった。プリマスは今季のチャンピオンシップでここまで30試合を行い、5勝10分15敗で最下位に沈んでいる。特に63失点の守備力が大きな課題となっているが、リバプール戦ではしぶとい戦いぶりを見せて強豪相手にクリーンシートを