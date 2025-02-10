禁断の深夜ラーメンおもちを入れて一緒に炊くだけでもっちり食感！「おこわ風炊き込みご飯」朝にめっぽう弱い、在宅ワーカーの枦山 草介（はじやまそうすけ）。仕事着として別のぱじゃまに着替える（!?）ほどの、ぱじゃま偏愛男子である枦山がもうひとつ大好きなこと。それは食べること！深夜の背徳ごはんに、即席メニュー、甘いものまで。大好きなぱじゃまをなるべく脱がず、好きな時に好きなものを作って食べる毎日。こんな枦山