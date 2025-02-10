芦森工業が３日続伸し、昨年来高値を更新した。同社は７日取引終了後、２５年３月期第３四半期累計（２４年４～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比５６．５％増の３５億８９００万円となり、通期計画の４５億円に対する進捗率は７９．８％となった。 売上高は同７．７％増の５３４億３０００万円で着地。自動車安全部品事業でエアバッグ関連や内装品関連の売り上げが堅調だったほか、機能製品事業では水