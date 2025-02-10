不二製油グループ本社が大幅続落している。前週末７日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、営業利益を２３５億円から１１０億円（前期比３９．６％減）へ、最終利益を１２０億円から２８億円（同５７．１％減）へ下方修正し、増益予想から一転して営業減益予想としたことが嫌気されている。 売上高は、チョコレート用油脂及び業務用チョコレート事業におけるコンパウンドチョコレー