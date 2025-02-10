ＮＴＴデータグループに上値余地が指摘されている。岩井コスモ証券は７日、同社株の投資判断「Ａ」を継続するとともに、目標株価を３２００円から３８００円に引き上げた。同社の第３四半期累計（２４年４～１２月）の連結営業利益は前年同期比１９．８％増の２３５９億８２００万円と順調だった。生成ＡＩなどで需要が高まるデータセンターなどのＩＴサービスが拡大した。２５年３月期の同