日本紙パルプ商事が後場マイナスに転じている。午後１時ごろ、２５年３月期の連結業績予想について、営業利益を１８０億円から１６０億円（前期比８．１％減）へ、純利益を１００億円から９０億円（同１３．１％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 海外卸売事業の主なマーケットである米国、英国、豪州で、デジタル化の進行などによる紙・板紙の需要の減少傾向が継続し価格競争も激化していることに加えて、経