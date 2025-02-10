にらの香りが食欲をそそる【太らない鍋】豚肉のうまみがしみて満足度大！たっぷりの白菜でつくる「豚肉と白菜の中華風重ね蒸し鍋」お肉や魚介のうまみを、たっぷりの野菜とともに味わえる鍋料理。手軽で栄養バランスもとりやすいので、冬の定番料理としても大人気です。でも油断すると、いつもの食事より高カロリーになってしまったり、塩分が高めになってしまう落とし穴も。太らない、ヘルシーな鍋にするコツは、「脂肪が少ないた