■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2459) アウン 東証スタンダード (2666) オートＷ 東証スタンダード (3936) ＧＷ 東証グロース (1885) 東亜建 東証プライム (9432) ＮＴＴ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3350) メタプラ 東証スタンダード (9229) サンウ