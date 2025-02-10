10日の瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。午後も多少雲が広がるものの、各地で日ざしがあるでしょう。なお、海沿いでは風がやや強く吹きそうです。日中の最高気温は8度から9度くらいで、9日と同じかやや高い予想です。 11日も高気圧に広く覆われる見込みです。岡山県北部では寒気の影響で午前中は曇りますが、午後はおおむね晴れるでしょう。海沿いは日ざしが多く、風も弱まり、穏やかな天気となりそうです。