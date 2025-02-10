高速は大幅安。前週末７日取引終了後、既存株主による７７万９４００株の売り出しと上限１１万６９００株のオーバーアロットメントによる売り出し、更に第三者割当による１１万６９００株の自己株式の処分を実施すると発表。株式需給の悪化を懸念した売りが出ている。 売り出し価格は２月１８日から同２１日までのいずれかの日に決定する。浮動株比率や流動性の向上などを目指す。 出所：MINKABU PRESS