飲みすぎた翌日の朝に。「梅生姜スープ」でだるさやむくみを解消しよう胃腸の“おめざ”にぴったり！ 朝一番に飲みたい「梅白湯」／ずぼら瞬飲ドリンクダイエット（1）「ちゃんと食べるからこそ痩せる」という考えを基本とする、保健師・ダイエット講師の松田リエさん。そんな松田さんがおすすめするのが「ドリンクダイエット」です。食事を飲み物に置き替えるのではなく、一日三食をきちんと摂りながら、普段の飲み物を替えるのが