★北斗晶のコストコお悩み解決レシピ★コストコ会員の方の料理のお悩みをコストコ通の北斗晶さんがアレンジレシピで解決！【出演者】北斗晶・松本伊代・藤田ニコル・タイムマシーン3号関太＜訪れた場所＞コストコ幕張倉庫店 ★北斗さんのアレンジレシピ★＜まるごとオニオンチキングラタン＞【材料】（約１人分）★・・・コストコ商品★玉ねぎ１個（約３００g）★ロティサリーチキン１００g★オニオンスー