早期大統領選挙の可能性が取り沙汰されるなか、野党の有力な大統領選候補である「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表が、「チャルサニズム」（すべての人が共に豊かに生きる社会）という新たなビジョンを提示した。【注目】「保守は死んだ」“世論調査”を取り締まる共に民主党このビジョンは事実上、李代表の大統領選に向けた青写真と解釈されており、「週4日制」「定年延長」「普遍的基本社会」「国民召還制」が主要な