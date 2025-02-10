■愛（ヨネダ2000）が預かっている保護猫のエルに会いに行った松村が、先住猫・かぼすやエルと触れ合う写真を公開 【動画＆写真】優しい笑顔で無邪気に猫と戯れる松村北斗 日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』公式X（旧Twitter）が、2月8日の放送に出演したSixTONES松村北斗が猫と戯れる写真を公開した。 この日の番組では、ヨネダ2000の愛が預かっている保護猫のエルが、譲渡会にむけて初対面の人にも慣れてほしいということ