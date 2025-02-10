【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■メイキングムービーではお互いにカメラを持って映像の撮り合いも！ ILLITの日本人メンバーであるMOKAとIROHAが、ラロッシュポゼ“トーンアップUV ローズ+”の2月13日からの全国発売に合わせて、トーンアップUVアンバサダーに就任した。 自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）を組み合わせて誕生したグルー