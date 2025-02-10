結婚して義家族とのかかわりは避けられないものですが、それによってストレスを感じることもあります。今回は、義家族との上手な付き合い方を紹介します。【クリアな境界線を引こう】義家族からの度重なる干渉は、夫婦のプライベートな時間を侵害します。プライベートな空間を守るためにも、明確な境界線を示すことが大切です。【困ったときは夫にサポートを求める】義家族との関係でストレスを感じたら、夫にそのことを正直に伝え