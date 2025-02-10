HBCテレビの公式SNSにて、『全国ボロいい宿』（TBS系）に出演するSnow Manの岩本照と深澤辰哉のオフショットが公開された。 【画像】岩本照＆深澤辰哉の『全国ボロいい宿』オフショット／2023年に出演した深澤辰哉＆向井康二のオフショット（全5枚）／2024年に出演した深澤辰哉＆渡辺翔太のオフショット（全5枚） 同番組は見た目はボロボロなのになぜか愛される宿を親しみを込めて「ボロいい宿」と呼び、その人気の秘密に迫るバ