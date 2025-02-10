櫻護謨 [東証Ｓ] が2月10日後場(13:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1億5600万円の赤字(前年同期は3億3000万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.4％増の7億8600万円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比60.3％減の810