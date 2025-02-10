総合格闘家の朝倉未来が9日、JTT所属の“超新星”秋元強真のYouTubeチャンネルに出演。5月4日に東京ドームで開催される「THE MATCH2」でのマッチメイクなどに言及した。 ■「色物でもいいと思う、芦澤くんとかさ」 朝倉は動画内で秋元の次戦の対戦相手について相談に乗った。秋元はここまでプロ戦績7勝1敗。昨年の「RIZIN」大晦日大会ではバンタム級王座次期挑戦者決定戦で元DEEP2階級制覇王者の元谷友貴と対戦し、グラ