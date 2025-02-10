俳優の常盤貴子が９日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、意外な趣味を告白した。常盤は「裁判所に行くのが好き。傍聴ウォッチャーなんです」と切り出し、「（裁判は）ある一定より頭がいい方がそろってる。裁判長だったり検事だったり、弁護士だったり。その方たちのキャラクターを拝見するのが好き」だと説明した。すると林修氏が「阿曽山大噴火に遭ったり？」などと聞くと、常盤の顔がパッと華やぎ「大興奮です！阿曽山先生