歌手のDream Ami（36）が9日、自身のインスタグラムを更新。“水着姿”の美ボディショットを公開した。【写真】「脚長っ!!」水着姿で圧巻美ボディを披露したDream AmiAmiは「このところ寒すぎて、お家でも震えてる」と近況を明かし、3枚の写真をアップ。ハワイを訪れた際に水着姿でビーチにたたずむ様子がとらえられており、「今回のハワイシリーズも、やっとYouTubeアップし終わったよ」と報告した。この投稿に「脚長っ!!Am