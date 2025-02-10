ドジャースの大谷翔平選手が９日（日本時間１０日）、真美子夫人、愛犬・デコピンとアリゾナ州・グレンデールにある球団施設を訪れた。注目を集めたのは元気に芝生を走り周るデコピンの姿だ。大谷に対して楽しそうに視線を送り、投げたボールを全力で追走。一方でお座りや、待て、回転の指示を出すとお利口にやってのける場面もあった。真美子夫人も笑みを浮かべながらボールを投げてデコピンと遊ぶなど、幸せいっぱいの様子だ