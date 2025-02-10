エミリスは、「旅行先でも仕事が頭から離れない理由に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2024年10月31日〜11月4日の期間、仕事をしている500名(女性315人/男性185人)を対象に、インターネット調査を用いて行われた。旅行先でも仕事が頭から離れない人は84.2%旅行先でも仕事が頭から離れないことがあるか尋ねたところ、「よくある」「たまにある」を合わせて84.2%にのぼった。仕事を忘れてリフレッシュするための旅行にも