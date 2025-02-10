この度、「無料 赤ちゃん名づけ(リクスタ)Web、アプリから、2025年「雪(ゆき)]にまつわる名前ランキングベスト30が2月5日に発表される。2024年1月1日から2024年12月31日に集計された総検索数67,020件のうち「雪･ゆき･ユキ」が含まれる名前、読み方が「ゆき」の名前が対象。第1位は、「ゆきの」ちゃん。前回発表の「2023年『雪(ゆき)』にまつわる名前ランキングベスト30」での30位から大幅に順位を上げ1位に輝いた。第２位には「ゆ