エニトグループが手掛けるOmiaiは、マッチングアプリ「Omiai」のユーザー男女467名に、「昭和」に関するアンケートを実施(調査期間:2024年12月26日~2025年1月12日)し、当時から令和までの間に恋愛や結婚観がどのように変化してきたかを調査した。「昭和時代のお見合い結婚をしてみたいか」と質問したところ、70％以上が「いいえ」と回答した。「生まれ変わって恋愛するならどの時代がいいか」という質問には、30％以上が「今が良い