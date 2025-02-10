WOWOWは、5月に『吉川晃司 40th Anniversary Live Tour Final』(※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり)を放送・配信する。WOWOW『吉川晃司 40th Anniversary Live Tour Final』2024年2月にデビュー40周年を迎えた吉川晃司。2024年10月〜2025年2月までデビュー40周年のアニバーサリーツアーを開催したが、WOWOWでは2月8・9日に東京・日本武道館で行われたツアーファイナルの模様を独占放送・配信する。2024年10月5日の相模