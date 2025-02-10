スターバックス コーヒー ジャパンは、みずみずしさと上品な甘さを併せ持つ白桃フレーバーを春らしい一杯に仕上げた、「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」を、2025年2月15日より全国のスターバックス店舗(一部を除く)で販売する。今年のSAKURAプロモーションのテーマは、「Timeless Japanese Beauty」。いつの時代も人々を魅了する桜の普遍的な美しさに立ち返り、見た目や香りからも奥ゆかしく儚い日本の春を感じられる桜色のフラ