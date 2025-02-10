マイナビ出版は2月10日、Web制作会社向けの有償講座「Web Designing ルーキーズキャンプ」を開講すると発表した。○「Web Designing ルーキーズキャンプ」の概要Web Designing ルーキーズキャンプは、同社の雑誌で設計・開発からデザイン、マーケティング、ビジネスまで網羅したWebとWeb関連の「Web Designing」の20年以上にわたる知見を基に企画された講座。昨年7月〜8月にWeb制作会社の入社2〜3年目の若手を対象に、通学型&