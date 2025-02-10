横浜ＦＭは１０日、今季から加入したＤＦトーマス・デンが、キャンプ中の１月２９日の練習中に負傷し、宮崎県内の病院で検査を受け、左足間接靱帯（じんたい）損傷と診断されたと発表した。全治４週見込みで、ホーランド新監督の初陣となるＡＣＬＥ・上海申花戦（１２日・日産スタジアム）、Ｊリーグ開幕戦となる新潟戦（１５日・日産スタジアム）の出場は厳しい状況となった。冒頭１５分が公開された７日の全体練習もデンは