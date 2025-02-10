大自然のテーマパーク「ネスタリゾート神戸」は、2025年春にマウンテンバイクを体験できる新アクティビティエリアを開業します。 ネスタリゾート神戸「新マウンテンバイクエリア」  大自然のテーマパーク「ネスタリゾート神戸」は、2025年春にマウンテンバイクを体験できる新アクティビティエリアを開業。新アクティビティエリアは、既存の「マウンテン・バギー」のエリアをリニューアルして誕生します。全長4kmか