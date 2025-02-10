食事の時に自分の分だけにとどまらず、家族の分まで手を付けてしまう、いわゆる「食い尽くし系」。A子さんの父親はまさにその典型のような人で、家族は長年悩まされてきたそう……しかしA子さんが決行した“ある作戦”でついに克服！ 食い尽くし系の父親にどんな作戦をしかけたのか、ご紹介します。 修学旅行のお土産も標的に…… 中学・高校の修学旅行と、3年越しのリベンジを果たしたA子さん。お母様の洞察力もさすが