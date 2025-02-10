プルマン東京田町館内のレストラン＆バー「JUNCTION」に、桜が見えるレストランで楽しむ「桜アフタヌーンティー2025」が登場。桜と苺のメレンゲや桜の霙羹など、華やかな桜スイーツが登場で心を満たすひとときを、窓一面に広がる美しい桜の風景とともに堪能できます☆ プルマン東京田町「JUNCTION」桜アフタヌーンティー2025  提供期間：2025年3月1日(土)〜2025年5月31日(土)提供時間：14:30〜16:30（L.O. 16:00）1