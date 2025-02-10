カプセルトイ専門店「#C-pla」の運営などアミューズメント事業を展開するトーシンは、2025年2月4日(火)より「雪ミク(初音ミク)」のフェスティバル「SNOW MIKU 2025」とコラボし、北海道店舗限定にてSNOW MIKU 2025デザインの限定商品の発売や、雪ミクのデザインがあしらわれたノベルティ配布などを行います。 SNOW MIKU 2025／#C-pla「雪ミク(初音ミク)」コラボキャンペーン  カプセルトイ専門店「#C-pla」の運営な