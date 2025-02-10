ロイヤルチェスター長崎ホテル＆リトリートでは、人気スポット「ガラスの砂浜」をモチーフにした世界に一つだけのオリジナルアクセサリー作り体験を宿泊者限定で提供します。 ロイヤルチェスター長崎ホテル＆リトリート「オリジナルアクセサリー作り体験」  ■長崎ガラス体験セット 概要期間：2025年2月1日(土)〜通年時間：15:00〜21:00(※ご希望時間にお部屋にお届けします)料金：ガラス皿1皿4,400円(消費税込