松栄堂は、横浜店が開設5周年を迎え、2025年2月にさまざまな企画を実施します。 松栄堂「香りを楽しむ3つの記念企画」 松栄堂は、横浜店が開設5周年を迎え、2025年2月にさまざまな企画を実施。■3つの楽しい企画1：記念イベント「ミニサロン ひととき」横浜店で、松栄堂が厳選した香木4種を聞香スタイルで楽しめる小さなサロンを開催。初めての方も気軽に参加できます。開催日：2025年2月23日(日)(1日2回開催・所要時