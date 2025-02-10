『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、2025年2月1日より、炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店舗フェアメニューとして「ハネシタステーキフェア」を開始します。 炭焼ステーキ BEEF IMPACT「ハネシタステーキフェア」  販売価格： 【200g】1,920円 (税込2,112円)【300g】2,880円 (税込3,168円)※ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付き開催期間： 2025年2月1日(土)〜3月末予定※なくなり次第終了と