フリーアナウンサー・高橋真麻（43）が9日、ブログを更新。夫＆長女・長男との家族ショットを披露した。【写真】「素敵なお祝いのお食事会いいですね〜」家族ショット披露の高橋真麻この日は「父と夫の誕生日と昨年の両親の金婚式を改めてお祝いしました」と紹介。家族4ショットのほか、父で俳優の高橋英樹（81）＆母・美恵子さんの夫婦ショットも添え「おめでたい夜でございました」と振り返った。幸せにじむ投稿に、コメン