[caption id="attachment_1291602" align="aligncenter" width="600"] ARUNAi stylebook 2023より[/caption]南アルプスの内藤家具インテリア工業「ARUNAi(アルナイ)」が、2月13日(木)〜25日(火)の期間、ドイツの家具金物ブランド「HAFELE(ハーフェレ)」との共同の新作展示会「ARUNAi x HAFELE新作展示会」を、リビングデザインセンターOZONE 6Fパークサイドスクエア特設展示会場で開催。上質感のあるワンランク上の空間を提供する