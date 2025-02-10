英国老舗の演劇賞「WhatsOnStage Awards」の授賞式が9日（日本時間10日）にロンドンで行われ、宮崎駿監督の人気アニメ映画を原作とした舞台「千と千尋の神隠し」(製作・東宝、協力・スタジオジブリ、共同製作・PWプロダクションズ）が「Award for BEST NEW PLAY(最優秀新作演劇賞)」を受賞した。「WhatsOnStage Awards」はロンドンの演劇ファン参加型の歴史ある演劇賞で今年が25年目の開催。授賞式には、翻案・演出のジョン・