サンリオが、卒業、進級シーズンに合わせて思い出作りをする学生に向け、春のキャンペーン「集まれ！サン年リオ組〜春の学割キャンペーン〜」を開催！期間中、Sanrio+会員の学生限定で、1,100円（税込み）以上のお買い物の際、「200円OFF学割クーポン」が利用できるキャンペーンです☆ サンリオ「集まれ！サン年リオ組〜春の学割キャンペーン〜」  実施期間：2025年2月13日（木）〜3月23日（日）クーポン利用方法：