日本アクセスは「春季フードコンベンション2025」を開催した。西日本（インテックス大阪）は1月23〜24日、東日本（パシフィコ横浜）は1月30〜31日、東西2会場で前年を上回る約2万3000人（西日本8400人、東日本1万4500人）が来場した。25年春季展示会のテーマは「変革と挑戦」。最終年度を迎えた第8次中計の総仕上げと次期中計スタートに向けて、「消費者が求める価値や購買行動が多様化する中で、変化を的確に捉え、マーケットイン