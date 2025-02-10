「スーパーマーケット・トレードショー2025」（SMTS）、「デリカテッセン・トレードショー2025」（DTS）が2月12〜14日、千葉県・幕張メッセ全館で開催される。主催は全国スーパーマーケット協会。主な出展社情報は次の通り。■国分グループSMTS加工食品ゾーン展示ホール7（小間番号102）、DTS展示ホール3（同201）に出展する。SMTS加工食品ゾーンでは、「新たな価値創造を国分と」を大テーマに、最終年度を迎えた第11次長計で掲げ