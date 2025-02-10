ADAM ET ROPE'（アダム エ ロぺ）から、イギリスの老舗ブランド「HUNTER（ハンター）」とのコラボレーションアイテムが登場。その第1弾として、「ローファーミュール」が3月5日（水）に発売されます。全国発売に先駆け、公式オンラインショッピングストア『J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）』にて予約受付が始まったので、気になる方はぜひチェックしてみて。アダム エ ロぺとハンターのおしゃれなコラボ1856