みずほ銀行の看板＝2019年みずほ銀行は10日、企業向け長期貸出金利の指標となる長期プライムレート（優遇貸出金利）を現行より0.20％引き上げ、年2.20％にすると発表した。2009年以来の高い水準となる。12日から適用する。国債や社債をはじめとする市中金利の上昇を踏まえて見直した。日銀は1月に利上げを決め、直近の金融市場ではさらなる追加利上げ観測が出て、国債などの金利は総じて上昇傾向が続いている。