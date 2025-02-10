性能向上を目的としたパーツTOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は、2025年1月に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2025」にて、いくつものクルマを出展しました。その中のひとつが「GRヤリス エアロパッケージ（プロトタイプ）」と呼ばれるコンセプトカーです。ドレスアップじゃなく性能向上を目的にした本気エアロ！名称からも分かるのは「GRヤリス」のためのエアロパーツということ。【画像】超カ