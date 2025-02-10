◇第59回スーパーボウル(日本時間10日、ルイジアナ州ニューオーリンズ シーザーズ・スーパードーム)アメリカンフットボールの頂上決戦、第59回スーパーボウルは、フィラデルフィア・イーグルスがカンザスシティ・チーフスを破り、7年ぶり2度目の優勝。会場には多くの著名人が観戦に訪れました。スタンドには、アメリカのドナルド・トランプ大統領やMLSインテル・マイアミのリオネル・メッシ選手の姿があり、チーフスに所属するトラ