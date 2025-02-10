韓国の女性5人組グループ、ILLIT（アイリット）の日本人メンバーMOKA（20）IROHA（17）が10日、都内で「ラロッシュポゼトーンアップUVアンバサダー就任発表会」に出席した。「ラロッシュポゼ」の同シリーズは保湿スキンケア効果を備え、明るく透明感あふれる肌に見せるUV下地。アンバサダー就任にIROHAは「2人での活動なので少しドキドキしているんですけど、光栄に思っています」とあいさつした。商品リニューアルに