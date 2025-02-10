漫才師オール巨人（73）が10日までにブログを更新。近く6度目となる頚椎（けいつい）の手術を受けることを明かした。「実はちょうど2年前に5回目の頚椎の手術を受けたのですが、うまく改善をしなくて、つらい日がずーっと続きますので…また手術を受けるために、刈り上げ君になりました」と短くカットした後頭部の写真をアップ。「この何年間1日もスッキリした日がなく…つらさも増してきて、このままでは前向きにやる気にも成り難